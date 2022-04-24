Google запретила разработчикам Android-приложений встраивать функцию записи звонков

Google снова меняет правила в магазине приложений и с 10 мая компания удалит все сторонние программы, которые могут записывать звонки.

Google в Android 10 и более новых версиях ОС отключила возможность записи звонков, а теперь из-за того, что законы о записи звонков в мире отличаются, IT-гигант решил удалить из магазина Play Store все сторонние приложения с возможностью записывать разговоры.

Новые изменения не затрагивают встроенные производителем приложения для записи, такие можно встретить в Google Pixel или Xiaomi.