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Google запретила разработчикам Android-приложений встраивать функцию записи звонков

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Google снова меняет правила в магазине приложений и с 10 мая компания удалит все сторонние программы, которые могут записывать звонки.
Google в Android 10 и более новых версиях ОС отключила возможность записи звонков, а теперь из-за того, что законы о записи звонков в мире отличаются, IT-гигант решил удалить из магазина Play Store все сторонние приложения с возможностью записывать разговоры.

Новые изменения не затрагивают встроенные производителем приложения для записи, такие можно встретить в Google Pixel или Xiaomi.

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