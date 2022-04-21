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Флагманская серия Samsung Galaxy S23 получит увеличенную на 10% емкость аккумуляторов

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Samsung намерена перенести технологию изготовления аккумуляторов для электрокаров на производство батарей для смартфонов. Об этом сообщают СМИ, которые знакомы с планами корейского производителя.
Известно, что новая технология, которая уже успешно применяется при производстве аккумуляторов для авто, позволит увеличить ёмкость батарей на 10%, сохраняя их компактность.

Увеличить плотность аккумулятора, не меняя его размеры Samsung сможет за счет анодов и сепараторов в виде лестницы.

В качестве примера источник приводит пример с S22 Ultra, у которого батарея на 5000 мАч, но по новой технологии емкость аккумулятора в смартфоне была бы 5500 мАч.

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