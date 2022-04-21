Honor выпустила новую линейку ноутбуков MagicBook X 2022 года

Honor на китайском рынке представила обновленную серию ноутбуков MagicBook X.

Линейка 2022 года состоит из моделей MagicBook X14 и MagicBook X15, первая версия получила 14-дюймовый экран, вторая – 15-дйюмовый.

В основе новинок лежат процессоры Intel Core 11-го поколения. Ноутбуки будут поставляться с предустановленной операционной системой Windows 11.

В MagicBook X 2022 установлены IPS-экраны с разрешением 1920 x 1080 пикселей, причем матрицы получили сертификат TÜV Rheinland.

В ноутбуках в зависимости от модели устанавливается 8 или 16 ГБ оперативной памяти.

В продаже будет три версии. Так, 14-дюймовую предложат с Intel Core i5, 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ SSD, ее цена составит 623 долларов,

15-дюймовая Intel Core i5, 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ накопитель оценена в 545 долларов, а MagicBook X15 с Core i5, 16 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти обойдется в 639 долларов.