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В мобильном приложении Ozon запустили ленту с видеоконтентом пользователей

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Известный в России маркетплейс Ozon запускает в своем приложении новую функцию.
В приложении для смартфонов появилась новая вкладка «Моменты», в которой будет лента контента от продавцов и пользователей.

На контенте в Ozon можно заработать, причем на поддержку авторов руководство маркетплейса выделяет 1 млрд рублей.

Пока «Моменты» работают только в некоторых регионах России, но позже функция станет доступна по всей стране.

Как рассказали в компании:

«Пользователи смогут добавлять в свои ролики ссылки на товары и получать за это деньги. Другие способы монетизации появятся позднее» монетизация в текущем месяце будет доступна только в тестовом режиме, ее выключат для блогеров и авторов, по предварительной заявке».

Ozon
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