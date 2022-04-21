В мобильном приложении Ozon запустили ленту с видеоконтентом пользователей

Известный в России маркетплейс Ozon запускает в своем приложении новую функцию.

В приложении для смартфонов появилась новая вкладка «Моменты», в которой будет лента контента от продавцов и пользователей.

На контенте в Ozon можно заработать, причем на поддержку авторов руководство маркетплейса выделяет 1 млрд рублей.

Пока «Моменты» работают только в некоторых регионах России, но позже функция станет доступна по всей стране.

Как рассказали в компании:

«Пользователи смогут добавлять в свои ролики ссылки на товары и получать за это деньги. Другие способы монетизации появятся позднее» монетизация в текущем месяце будет доступна только в тестовом режиме, ее выключат для блогеров и авторов, по предварительной заявке».