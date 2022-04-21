Компания HP выпустит первый ноутбук со складным экраном

О том, что HP выпустит ноутбук со складным экраном, стало известно от поставщика защитных пленок для такого типа дисплеев.

SK IE Technology сообщила, что будет поставлять прозрачную полиимидную пленку для большой диагонали гибких экранов.

Заказчиком пленок выступает американская компания HP, причем уже известно, что пленка будет поставляться на корейский завод LG Display, и на нем уже будет наноситься полиимидная пленка на OLED панели.

Пока известно, что ноутбук с гибким экраном получит 17-дюймовый экран. В сложенном состоянии размер дисплея составит 11 дюймов.

Пока рассматривается выпуск 10 тыс. ноутбуков HP. Ожидается, что модель будет представлена в январе следующего года.