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AMD анонсировала 6-нм мобильные процессоры Ryzen PRO 6000 для профессиональных ноутбуков

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Линейка процессоров Ryzen 6000 пополнилась версиями для профессиональных ноутбуков.
Американская компания представила серию Ryzen Pro 6000, которая практически ничем с технической точки зрения не отличатся от младшей серии, за исключением более длительной поддержки со стороны разработчиков.

Линейка Ryzen Pro 6000 получила шесть высокопроизводительных моделей и две энергоэффективных. Технически они практически копируют Ryzen 6000, но есть незначительные отличия в частотах.

AMD также пополнила семейство Pro обновленными процессорами прошлого поколения, и таких чипов три.

AMD анонсировала 6-нм мобильные процессоры Ryzen PRO 6000 для профессиональных ноутбуков AMD анонсировала 6-нм мобильные процессоры Ryzen PRO 6000 для профессиональных ноутбуков AMD анонсировала 6-нм мобильные процессоры Ryzen PRO 6000 для профессиональных ноутбуков

AMD
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