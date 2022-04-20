AMD анонсировала 6-нм мобильные процессоры Ryzen PRO 6000 для профессиональных ноутбуков

Линейка процессоров Ryzen 6000 пополнилась версиями для профессиональных ноутбуков.

Американская компания представила серию Ryzen Pro 6000, которая практически ничем с технической точки зрения не отличатся от младшей серии, за исключением более длительной поддержки со стороны разработчиков.

Линейка Ryzen Pro 6000 получила шесть высокопроизводительных моделей и две энергоэффективных. Технически они практически копируют Ryzen 6000, но есть незначительные отличия в частотах.

AMD также пополнила семейство Pro обновленными процессорами прошлого поколения, и таких чипов три.