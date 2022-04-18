Mediascope: граждане РФ стали меньше проводить времени в соцсетях после блокировки Instagram

После закрытия доступа к социальной сети Instagram в России снизилось время, которое пользователя тратили на соцсети.

Компания Mediascope провела исследование, которое показало, что среднее времяпровождение в социальной сети снизилось.

Когда в России работал Instagram (запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана в России экстремистской), в среднем пользователи тратили 13 минут на соцсети.

Сейчас этот показатель снизился до 1 минуты. Специалисты отмечают, что Instagram был очень популярным в РФ, на него приходилось 15-20% всего потребления соцсетей.

В среднем пользователь сейчас тратит 57-58 минут в день на соцсети, в феврале этот показатель был от 66 до 72 минут в день.