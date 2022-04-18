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Банк ВТБ нашёл способ обходить санкции Запада

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ВТБ приложение было удалено из магазинов Google Play и App Store практически сразу после введения санкций.
Пользователям iPhone теперь приходится пользоваться веб-версией онлайн-банкинга, но оказалось, что в App Store есть приложение «Баланс Онлайн», которое полностью повторяет функционал ВТБ Онлайн.

О приложении, которое позволило ВТБ обойти санкции, написал Telegram-канал ЗЛОЙ ФИНАНСИСТ.

Приложение «Баланс Онлайн» было выпущено для банка «Возрождение», но в прошлом году его полностью поглотил ВТБ.

Банк ВТБ нашёл способ обходить санкции Запада

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