Банк ВТБ нашёл способ обходить санкции Запада

ВТБ приложение было удалено из магазинов Google Play и App Store практически сразу после введения санкций.

Пользователям iPhone теперь приходится пользоваться веб-версией онлайн-банкинга, но оказалось, что в App Store есть приложение «Баланс Онлайн», которое полностью повторяет функционал ВТБ Онлайн.

О приложении, которое позволило ВТБ обойти санкции, написал Telegram-канал ЗЛОЙ ФИНАНСИСТ.

Приложение «Баланс Онлайн» было выпущено для банка «Возрождение», но в прошлом году его полностью поглотил ВТБ.