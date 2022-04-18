Замаскированный под стриминговый сервис Netflix вирус стал заражать компьютеры россиян

Сервис Netflix из-за ситуации в Украине приостановил на неопределённый срок свою работу в РФ.

Это дало возможность хакерам под видом файлов с фильмами Netflix распространять вредоносные программы.

На торрент-трекерах стали появляться файлы для скачивания, в которых распространяют опасные вирусы, при этом пользователь думает, что он бесплатно получает фильм от Netflix.

Интерес россиян к торрентам вырос после ухода с РФ онлайн-сервисов для просмотра фильмов и сериалов зарубежного производства.

Специалисты отмечают, что посещаемость торрентов выросла в марте с 50,7 до 67,1 миллиона человек.

Соответственно выросло и распространение шпионских программ, которые не только крадут данные пользователей, но и устанавливают ПО для скрытого майнинга.