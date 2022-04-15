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Google отменила оформленные в России и Белоруссии подписки Google One

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Google отказала в продлении своего облачного сервиса Google One, обосновав это тем что невозможно обработать платеж из России и Беларуси.
Google еще в прошлом месяце прекратила принимать платежи за продление или приобретение сервиса Google One, при этом оставалась возможность оплатить облачное хранилище через приложение для iOS, но это нужно было сделать через платеж с мобильного номера.

Теперь не работает и этот способ, но те кто успел оплатить смогут пользоваться Google One до конца срока.

У остальных размер хранилища со 100 ГБ уменьшился до стандартных 15 ГБ. Компания дала некоторое время, чтобы пользователи скачали свои файлы, после чего они будут удалены из хранилища.

Google отменила оформленные в России и Белоруссии подписки Google One

Google Google One
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