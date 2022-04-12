Мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» перестало быть доступным для скачивания в App Store

В Сбере ожидали такого действия и предупреждали об этом пользователей.

В магазине приложений App Store удалили приложение «СберБанк Онлайн», об этом сообщила пресс-служба Сбербанка в своем telegram-канале.

«В связи с введенными санкциями с 12 апреля мобильное приложение СберБанк Онлайн на платформе iOS недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store. Для клиентов, у которых уже установлено приложение, нет поводов для волнений — все ранее установленные приложения работают, никаких ограничений по их использованию нет, удалять установленные приложения не нужно».

Кроме того, для проведения всех необходимых операций клиенты могут использовать веб-версию СберБанк Онлайн, которая адаптирована для мобильных устройств, отметили в пресс-службе.

Позже появилось еще сообщение, что из магазина приложений App Store удалены «СберБизнес», «СберИнвестор X», «Сбербанк Инвестор», «Сбербанк Инкассация», «СберKids», «СберСпасибо», «Акционер Сбера».