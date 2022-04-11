«МойОфис» создал инструмент для перевода средств автоматизации из Microsoft Office

Теперь при переходе с Microsoft Word или Excel на отечественный «Офис» можно перенести и все используемые макросы.

Разработчики «МойОфис» представили инструмент, позволяющий перенести макросы с одного Word или Excel.

«Теперь во встроенном редакторе макрокоманд настольных приложений «МойОфис» пользователи могут одновременно просматривать код команды по технологии от Microsoft и писать новые команды на кросс-платформенном языке Lua, который поддерживается «МойОфис» и активно применяется в популярном прикладном ПО. VBA — это проприетарная технология Microsoft, из-за чего в сторонних редакторах документов невозможно выполнять VBA-макросы. Решением проблемы является перевод макрокоманд на другие языки программирования, и теперь делать эту работу в «МойОфис» стало удобнее и проще» — пишет пресс-служба разработчиков.

Также был выпущен обучающий материал для работы с командами на Lua.