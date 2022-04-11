Сервис для измерения скорости интернета SpeedTest могут заблокировать в России

Приложение для смартфонов SpeedTest и одноименный сервис от компании Ookla LLC в России могут быть заблокированы.

Роскомнадзор подозревает сервис SpeedTest в нарушении российского законодательства о персональных данных. Это может стать поводом для блокировки в России.

Роскомнадзор в Ookla LLC уже направил запрос «с требованием предоставить информацию о локализации баз персональных данных россиян».

По закону все данные российских пользователей должны хранится в России, если это не выполняется, то компания получает штраф, его сумма может достигать 6 млн рублей.

Сервисом SpeedTest ежемесячно пользуется более 100 млн человек, причем Россия находится на третьем месте среди общего количества пользователей.

Специалисты считают, что сервис собирает данные, которые в дальнейшем могут использоваться мошенниками, иностранными службами и спамерами.