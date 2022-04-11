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Специалисты перечислили потенциально вредные смартфоны

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Время от времени в СМИ поднимается вопрос о том, опасно ли излучение от мобильного устройства для здоровья человека.

Правда, насколько это действительно вредно для здоровья, серьезных и долгосрочных наблюдений нет.

Однако ни для кого не секрет, что смартфоны излучают радиацию, но с разной степенью интенсивности. И каждый раз оказывается, что в этом аспекте с рядом смартфонов дела обстоят не идеально.

Анализ banklesstimes показывает, что Google Pixel и Sony Xperia входят в число смартфонов с самым высоким уровнем электромагнитного излучения.

В целом в рейтинг вошли продукты от Google, Sony, Motorola, ZTE, OnePlus и Oppo. Лидером стала Motorola Edge – 1,79 Вт / кг, а на втором и третьем местах оказались ZTE Axon 11 5G (1,59 Вт / кг) и OnePlus 6T (1,55 Вт / кг). Чуть ниже — Sony Xperia XA2 Plus, Google Pixel 3XL и Google Pixel 4a. Весь топ-10 устройств с самым высоким уровнем радиации можно увидеть в таблице.

Примечательно, что в рейтинг в основном вошли старые модели и среди них три устройства от Google.

 

Специалисты перечислили потенциально вредные смартфоны

 

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