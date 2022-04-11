Стало известно, что нового готовится в следующем крупном обновлении iPhone

На конференции разработчиков WWDC 2022 будут представлены новые версии операционных систем, а также пакеты программного обеспечения для разработчиков.

В этом году конференция WWDC будет проходить только в онлайн режиме.

По мнению журналиста Bloomberg, в самой iOS 16 для смартфонов будет реализовано большое количество изменений, касающихся уведомлений, также разработчики добавят новые функции в приложение здоровья.

Внешних изменений в iOS ожидать не стоит.

WWDC 2022 начнет свою работу 6 июня. В этот день будут представлены iOS 16, iPadOS 16, macOS 13, watchOS 9 и tvOS 16.

Остальные дни (до 10 июня) конференция будет рассчитана на разработчиков программного обеспечения.