Стало известно, что нового готовится в следующем крупном обновлении iPhone

На конференции разработчиков WWDC 2022 будут представлены новые версии операционных систем, а также пакеты программного обеспечения для разработчиков.
В этом году конференция WWDC будет проходить только в онлайн режиме.
По мнению журналиста Bloomberg, в самой iOS 16 для смартфонов будет реализовано большое количество изменений, касающихся уведомлений, также разработчики добавят новые функции в приложение здоровья.
Внешних изменений в iOS ожидать не стоит.
WWDC 2022 начнет свою работу 6 июня. В этот день будут представлены iOS 16, iPadOS 16, macOS 13, watchOS 9 и tvOS 16.
Остальные дни (до 10 июня) конференция будет рассчитана на разработчиков программного обеспечения.