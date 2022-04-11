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«Сбербанк» и «Альфа-банк» опровергли сообщение о прекращении работы их приложений после 11 апреля

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Информацию о том с 11 апреля прекратят работать приложения «Сбербанка» и «Альфа-банка» источник опубликовал без подтверждения информации, исключительно основываясь на собственных предположениях.
Сбер опроверг информацию, что с 11 апреля прекратит работать клиент для смартфонов, и было добавлено, что если клиент уже установлен, то и работать он будет дальше.

Об этом заявили и в «Альфа-Банке», заявив, что приложение и дальше будет работать даже если его уберут из магазина приложений.

В случае с Android приложение можно будет устанавливать не только с фирменного магазина ПО, но также и сторонних источников, с iOS уже так не получится, и клиентам придется пользоваться только браузерной версией интернет-банкинга

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