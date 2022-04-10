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Corsair выпустила беспроводную игровую гарнитуру HS80 RGB в белом исполнении

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Беспроводные наушники рассчитаны на работу с компьютерами и консолями PlayStation 4 и 5 поколения.

Corsair представила новые беспроводные игровые полноразмерные наушники HS80 RGB Wireless Premium Gaming Headset with Spatial Audio. Они получили RGB подсветку и поддержку технологии Dolby Atmos.

В гарнитуре установлены 50 мм излучатели с неодимовыми магнитами. Диапазон частот при воспроизведении составляет от 20 Гц до 40 кГц.

Для беспроводной работы без задержек используется фирменная технология SlipStream. Аккумулятор обеспечивает до 20 часов автономной работы.
Новинка уже предлагается для заказа по цене 150 долларов.

Corsair выпустила беспроводную игровую гарнитуру HS80 RGB в белом исполнении

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