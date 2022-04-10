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Разработчики VK запустили сервис для переноса контента с видеохостинга YouTube

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YouTube 9 апреля заблокировал канал, на котором вещалась работа Государственной думы РФ.
Сразу после блокировки Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к каналу «Дума ТВ», но в ответ был получен отказ.

Сегодня представитель МИД России Мария Захарова заявила:

«Судя по всему, YouTube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее».

Стоит ожидать, что в кратчайшие сроки YouTube прекратит свою работу, и пользователям стоит перенести свой контент на другие платформы.

VK уже запустила сервис VK Video Transfer, с помощью которого можно перенести ролики с видеохостинга YouTube. Сервис позволяет перенести до 50 роликов.

 

VK VK Video Transfer YouTube
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