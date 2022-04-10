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Компания MediaTek скоро представит разогнанную версию чипсета Dimensity 9000

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Разогнанная версия флагманского процессора Dimensity 9000 будет конкурировать с Snapdragon 8 Gen 1+.

О том что компания MediaTek разрабатывает улучшенную версию Dimensity 9000 сообщил китайский инсайдер Digital Chat Station.

Он написал, что производитель намерен выпустить конкурента Snapdragon 8 Gen 1+, но насколько мощнее будет флагманский Dimensity точно неизвестно.

По данным Digital Chat Station, более мощная версия будет отличатся только увеличенной частотой суперядра Cortex-X2, ее частоту увеличат с 3,05 до 3,2 ГГц.

Аналогичное увеличение частоты ожидается и в Snapdragon 8 Gen 1+.

Dimensity 9000+ на рынке может появится во второй половине 2022 года.

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