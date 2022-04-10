Разработчик перечислил преимущества российского аналога Google Play

Накануне сообщалось, что ведётся разработка отечественного магазина приложений NashStore. Он заменит в России Google Play, причем он не будет зависеть от зарубежных компаний и позволит разработчикам зарабатывать на рекламе и платных платформах.

Об этом рассказал директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков.

Напомним, в Google Play сейчас нет возможности производить оплату за приложения, и естественно отечественные разработчики не получают прибыль с рекламы и продаж приложений на российском рынке.

Также Зыков отметил, что Google может начать удалять программы структур, которые сейчас находятся под санкциями.

Что касается аналога магазина для iOS, то эта мобильная платформа не позволяет устанавливать ПО со сторонних источников. «Варианты того, как можно реализовать магазин приложений на iOS, мы прорабатываем. Нам известно, как это можно сделать» — сказал Зыков.

Подробностей про аналог App Store он раскрывать не стал.