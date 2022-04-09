Компания Microsoft заплатила за приоритет в поставках чипов для создания запасов Xbox Series X

Xbox Series X с осени не была в таком дефиците как Xbox Series S и консоли PlayStation.

Некоторые сообщали, что это связано с низким спросом на флагманскую консоль от Microsoft.

Информация полученная от инсайдера Ника Бейкера указывает на другое. По словам источника, Xbox Series X выпускалось больше чем других консолей, поэтому приставку в интернет-магазинах можно было купить без труда.

Бейкер сказал, что Microsoft приобрела за неизвестную сумму приоритет по чипам для приставки.

Возможно для Microsoft это было невыгодно при инвестировании в Xbox Series X, но за счет более высоких продаж компания заработает на игроках в дальнейшем.