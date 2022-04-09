MediaTek представила процессор Dimensity 1300 для мощных среднебюджетных смартфонов

MediaTek рассекретила свой новый процессор, который будут устанавливать в смартфоны среднего уровня. На рынке чип Dimensity 1300 будет конкурировать с Snapdragon 778G.

По слухам, первым смартфоном с Dimensity 1300 станет OnePlus Nord 2T/3.

Dimensity 1300 создан 6-нм техпроцессу TSMC. В основе восьмиядерного процессора лежит четыре ядра Cortex-A78 и четыре эффективных Cortex-A55. Графический ускоритель применили Mali-G77 MC9.

Процессор поддерживает экраны с разрешением до 2520×1080 пикселей и частотой обновления до 168 Гц.

Также в аппаратах на базе Dimensity 1300 может использоваться до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и флеш накопители типа UFS 3.1. Помимо этого платформа способна работать с камерами до 200 Мп.