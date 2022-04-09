Google вслед за Samsung позволит пользователям самостоятельно ремонтировать свои смартфоны

Samsung в прошлом месяце объявила о скором старте продаж комплектов для ремонта смартфонов.

Новая программа от Samsung нацелена на самостоятельный ремонт смартфонов серии Galaxy, причем корейский производитель на старте будет предлагать ограниченное количество пакетов для ремонта, но через несколько месяцев обещают расширить список моделей.

Google решила последовать примеру Samsung и запустить аналогичную программу для ремонта устройств серии Pixel. Сообщается, что в домашних условиях можно будет отремонтировать смартфоны начиная с модели Pixel 2 и до Pixel 6 Pro.

Обещают, что пользователям будет доступен полный ряд компонентов, и специальный инструмент разработанный командой iFixit.

Google свою программу запустит в США, Великобритании, Австралии, Канаде и странах Европы, где Pixel продается официально.