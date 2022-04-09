AnTuTu перечислил 10 самых мощных Android-смартфонов в мире по итогам марта 2022 года

Разработчики AnTuTu опубликовали рейтинг самых производительных смартфонов среднего уровня.

Так, оказалось, что на первом месте находится iQOO Z5, на второй строчке Realme GT Master, а замыкает тройку Xiaomi Mi 11 Lite.

Первые два аппарата созданы на базе процессора Snapdragon 778G, у Mi 11 Lite установлен Snapdragon 780G.

Стоит отметить, что эта «тройка» лидеров вышла в прошлом году, и она уверено держится в лидерах по производительности уже третий месяц подряд.

Команда бенчмарка отметила, что в рейтинге не представлены смартфоны, вышедшие в марте.

В прошлом месяце появились аппараты на базе Dimensity 9000 и Dimensity 8100, и эти процессоры должны изменить рейтинг смартфонов среднего уровня.

Более точно станет известно только в мае, когда будет опубликован апрельский рейтинг смартфонов.