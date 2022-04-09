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Производство робота-гуманоида Optimus от Tesla может стартовать уже в 2023 году

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Илон Маск сообщил, что производство человекоподобных андроидов Optimus начнется в следующем году. Точной даты старта производства пока не озвучивают.
О старте производства Optimus было сказано во время мероприятия «Cyber Rodeo», которое провели в Техасе на «Гигафабрике 1».

Маск считает, что андроиды смогут изменить, мир, ведь они будут выполнять работу, которую человек не хочет делать, причем Optimus будет совершенствоваться в процессе работы.

Илон Маск уверяет, что Optimus будет безопасен для человека в отличие от истории с Терминатором.

На презентации Optimus было сказано, что его рост составляет 172 см, а вес 57 км.

Скорость передвижения робота составит до 8 км/ч. Определять свои местоположение в пространстве и на местности Optimus будет за счет восьми камер, радаров и других датчиков, которые успешно используются в автомобилях Tesla.

Tesla
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