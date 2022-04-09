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Смартфон Xiaomi 12X с процессором Snapdragon 870 оценили в РФ от 79 990 рублей

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Xiaomi в России начала продажи смартфона Xiaomi 12X, созданного на базе процессора Snapdragon 870.
Российская новинка предлагается в двух версиях со 128 и 256 ГБ постоянной памяти.

Стоимость первого варианта составляет 79 990 рублей, за 256 ГБ флеш-памяти покупателю придется заплатить 85 990 рублей, но при оформлении предварительного заказа аппарат будет стоить на 6000 рублей дешевле.

Xiaomi 12X оснащен 6,28-дюймовым экраном с разрешением 2400 × 1080 пикселей, частота обновления матрицы составляет 120 Гц. Заявленная максимальная яркость 1100 кд/м2.

Дисплей смартфона защищает стекло Corning Gorilla Glass Victus. Оперативной памяти в аппарате 8 ГБ.

С лицевой стороны смартфона находится 32 Мп камера, на тыльной стороне размещен блок камеры с датчиками 50, 13 и 5 Мп.

Питается аппарат от аккумулятора на 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт.

Xiaomi Xiaomi 12X
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