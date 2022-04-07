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Компания Realme представила недорогой планшет Realme Pad Mini

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Realme представила недорогой планшет Pad Mini с 8,7-дюймовым экраном и возможностью заряжать по проводу другие устройства.
Realme Pad Mini позиционируется как бюджетное устройство, в нем установили не высокого разрешения экран и относительно слабый процессор.

8,7-дюймовый дисплей получил разрешение 1340 x 800 пикселей. В основе планшета лежит восьмиядерный процессор Unisoc T616 с графическим ускорителем Mali-G57 MP1. Оперативной памяти в Pad Mini будет 3 ГБ, постоянной 32 ГБ.

О других версиях памяти пока ничего не сообщается, стоимость такой конфигурации составит 175 евро.

Realme Pad Mini также оснащен фронтальной камерой на 5 Мп и задним фотодатчиком на 8 Мп.

За питание планшета отвечает аккумулятор на 6400 мАч с поддержкой зарядки мощностью 18 Вт.

Причем с помощью планшета по проводу можно заряжать другие устройства. Realme Pad Mini также может работать в сетях четвертого поколения.

Компания Realme представила недорогой планшет Realme Pad Mini

Realme Realme Pad Mini
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