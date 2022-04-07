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Новый компактный ноутбук Redmi Book Pro 14 2022 вышел в продажу за 755 долларов

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Новая компактная модель ноутбука предлагается на китайском рынке от 755 долларов.
В Китае начали прием заказов на ноутбук Redmi Book Pro 14 2022, который предлагается в трех конфигурациях по цене от 755 до 944 долларов.

Ноутбук оснащен 14-дюймовым экраном с разрешением 2560 х 1600 пикселей и частотой обновления экрана 120 Гц.

В основе новинки лежат процессоры Intel Core 12-го поколения, но есть версии с отдельным графическим ускорителем GeForce MX550. Оперативной памяти в ноутбуке 16 ГБ LPDDR5-5200, SSD накопитель 512 ГБ.

Новый компактный ноутбук Redmi Book Pro 14 2022 вышел в продажу за 755 долларов
Redmi Book Pro 14 еще поддерживает быструю зарядку от блока питания 100 Вт, среди разъёмов стоит упомянуть Thunderbolt 4, USB Type-C и 3,5 мм разъем для гарнитуры.

В Китае версия Intel Core i5-12450H считается базовой, ее цена составляет 755 долларов. На 95 долларов дороже можно купить ноутбук с Intel Core i5-12450H и GeForce MX550, а за 944 доллара уже предлагают версию с Intel Core i7-12650H и GeForce MX550.

Redmi Redmi Book Pro 14 2022
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