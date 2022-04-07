Мессенджер WhatsApp позволит пользователям создавать опросы в групповых чатах

WhatsApp продолжает расширять возможности приложений, скоро в мессенджере появится возможность проводить опросы в групповых чатах.
Новая функция пока находится на стадии раннего тестирования в бета-версии мессенджера под номером 2.22.8.72.
Причем новый инструмент для администраторов группы пока открыли только на iOS.
Уже известно, что в чате можно будет предложить опрос до 12 вариантов ответа.
Варианты ответов можно будете менять местами.
Ранее сообщалось, что в WhatsApp тестируют возможность обмена сообщениями с незнакомыми людьми.