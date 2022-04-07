Главная » Новости

Мессенджер WhatsApp позволит пользователям создавать опросы в групповых чатах

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

WhatsApp продолжает расширять возможности приложений, скоро в мессенджере появится возможность проводить опросы в групповых чатах.
Новая функция пока находится на стадии раннего тестирования в бета-версии мессенджера под номером 2.22.8.72.

Причем новый инструмент для администраторов группы пока открыли только на iOS.

Уже известно, что в чате можно будет предложить опрос до 12 вариантов ответа.

Варианты ответов можно будете менять местами.

Ранее сообщалось, что в WhatsApp тестируют возможность обмена сообщениями с незнакомыми людьми.

WhatsApp
Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.