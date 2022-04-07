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«Ростех» представил российский роутер на процессоре «Байкал» с защитой от кибератак

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На форуме-выставке «Госзаказ» был представлен роутер, созданный на отечественном процессоре «Байкал BE-T1000».

Сетевое устройство получило комплекс защиты от DoS- и DDoS-атак, а также порты PoE, через которые проходит не только передача данных, но и питание.

Разработчиком отечественного роутера стал холдинг «Росэлектроника», который входит в состав Ростеха.

Презентация сетевого оборудования прошла на XVII Всероссийском форуме-выставке «Госзаказ».

На показе роутера отметили, что программное обеспечение оборудования полностью отечественное, как и аппаратная платформа.

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