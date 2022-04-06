Компания Xiaomi начала марафон скидок и подарков в России

На российском рынке стартовала новая распродажа устройств от китайской компании Xiaomi.

В честь своего 12-летия производитель объявил о «Марафоне скидок от Xiaomi». На товары, представленные на нашем рынке, будут действовать скидки и подарки.

Акция начала действовать с первого апреля, и продлится она до первого мая.

В рамках специальных предложений Redmi Note 11 можно будет купить со скидкой до 2 тыс. рублей, а наушники Redmi Buds 3 Lite всего за 1 рубль.

С 6 по 20 апреля начнется распродажа Redmi Note 11, Redmi Note 10T, Redmi Note 10S и Xiaomi 11 Lite 5G NE. Все подробности про «Марафон скидок от Xiaomi» можно узнать на официальном сайте производителя.