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Компания OnePlus представила недорогой 4К телевизор на базе Android TV 11

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OnePlus уже давно доказала, что способна делать не только хорошие смартфоны, но и телевизоры.
Очередной новинкой китайской компании стала модель телевизора TV Y1S Pro под управлением операционной системы Android, которая разработана специально доя телевизоров.

Новинка пока показана только в 43-диагонали. Она получила 4К панель и два динамика суммарной мощностью 24 Вт. Есть поддержка HDR10.

Ожидается, что серия будет содержать и другие форматы. Сейчас известно, что TV Y1S Pro работает на базе 64-разрядного процессора, дополненного 2 ГБ оперативной 8 ГБ встроенной флеш-памяти.

Работает телевизор под управлением Android TV 11. В розничной продаже TV Y1S Pro 43 появится по цене около 400 долларов.

Компания OnePlus представила недорогой 4К телевизор на базе Android TV 11 Компания OnePlus представила недорогой 4К телевизор на базе Android TV 11 Компания OnePlus представила недорогой 4К телевизор на базе Android TV 11

OnePlus OnePlus TV Y1S Pro OnePlusTV Y1S Pro
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