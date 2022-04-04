Компания OnePlus представила недорогой 4К телевизор на базе Android TV 11

OnePlus уже давно доказала, что способна делать не только хорошие смартфоны, но и телевизоры.

Очередной новинкой китайской компании стала модель телевизора TV Y1S Pro под управлением операционной системы Android, которая разработана специально доя телевизоров.

Новинка пока показана только в 43-диагонали. Она получила 4К панель и два динамика суммарной мощностью 24 Вт. Есть поддержка HDR10.

Ожидается, что серия будет содержать и другие форматы. Сейчас известно, что TV Y1S Pro работает на базе 64-разрядного процессора, дополненного 2 ГБ оперативной 8 ГБ встроенной флеш-памяти.

Работает телевизор под управлением Android TV 11. В розничной продаже TV Y1S Pro 43 появится по цене около 400 долларов.