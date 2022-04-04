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Дебют новой линейки смартфонов Redmi Note 12 ожидается в конце этой весны

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В смартфонах будут использовать процессоры от MediaTek, сейчас чипы этой компании демонстрируют результаты производительности лучше, чем конкуренты.
Redmi Note 12 могут представить в апреле или мае, об этом написал инсайдер Digital Chat Station в Weibo.

По его данным, серия смартфонов получит процессоры от MediaTek. Предположительно это будут процессоры Dimensity 8000 или Dimensity 1300.

Стоит отметить, что они уже показали высокую производительность и минимальный нагрев при высокой нагрузке.

Про Redmi Note 12 пока ничего не известно, но ближе к презентации о серии будет раскрыта вся информация, причем компания Redmi сама раскроет часть главных особенностей смартфонов.

Redmi Redmi Note 12
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