Дебют новой линейки смартфонов Redmi Note 12 ожидается в конце этой весны

В смартфонах будут использовать процессоры от MediaTek, сейчас чипы этой компании демонстрируют результаты производительности лучше, чем конкуренты.

Redmi Note 12 могут представить в апреле или мае, об этом написал инсайдер Digital Chat Station в Weibo.

По его данным, серия смартфонов получит процессоры от MediaTek. Предположительно это будут процессоры Dimensity 8000 или Dimensity 1300.

Стоит отметить, что они уже показали высокую производительность и минимальный нагрев при высокой нагрузке.

Про Redmi Note 12 пока ничего не известно, но ближе к презентации о серии будет раскрыта вся информация, причем компания Redmi сама раскроет часть главных особенностей смартфонов.