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Samsung предоставит всё необходимое для самостоятельного ремонта устройств Galaxy

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Samsung Electronics разрабатывает инструкции по самостоятельному ремонту совместно с командой iFixit.
Летом в продаже появятся оригинальные комплекты для самостоятельного ремонта смартфонов семейств Galaxy S20 и S21. Также будут предлагать комплекты и для планшетов Galaxy Tab S7+.

От Samsung пользователи получат доступ к оригинальным комплектующим, включая задние панели, модули экранов и зарядные порты.

После самостоятельной замены комплектующие можно будет сдать корейскому производителю на переработку.

Все подробности по программе ремонта раскроют летом, в дальнейшем обещают разработать и выпустить комплекты для других популярных моделей смартфонов Samsung.

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