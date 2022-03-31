Samsung предоставит всё необходимое для самостоятельного ремонта устройств Galaxy

Samsung Electronics разрабатывает инструкции по самостоятельному ремонту совместно с командой iFixit.

Летом в продаже появятся оригинальные комплекты для самостоятельного ремонта смартфонов семейств Galaxy S20 и S21. Также будут предлагать комплекты и для планшетов Galaxy Tab S7+.

От Samsung пользователи получат доступ к оригинальным комплектующим, включая задние панели, модули экранов и зарядные порты.

После самостоятельной замены комплектующие можно будет сдать корейскому производителю на переработку.

Все подробности по программе ремонта раскроют летом, в дальнейшем обещают разработать и выпустить комплекты для других популярных моделей смартфонов Samsung.