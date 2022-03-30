Экс-сотрудник «Яндекса» Маринин запускает ещё один аналог соцсети Instagram

В России планируется запустить еще один аналог Instagram (принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Накануне сообщалось, что с апреля пользователям станет доступно приложение «Россграм», но помимо нее еще планируется запустить мобильную программу Now.

Ее разработчиком стал бывший работник Яндекса, который уже выгрузил приложение в магазины для Android и iOS.

Основателем и руководителем Now является Дмитрий Маринин, ранее он был ответственный за разработку сервисов КиноПоиск, Яндекс.Музыка и Яндекс.Облако.

Now пока находится в бета-версии, ссылку на скачивания можно получить через Telegram-канал нового сервиса.

Пока в тестовой версии программы есть только базовые функции, а это создание профиля, комментарии, профиль, прокрутка лены и поиск.

В Now уже зарегистрировано более 10 000 пользователей, и такого результата разработчикам удалось достичь всего за 7 часов.