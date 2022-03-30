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Разработчики российской социальной сети «Россграм» запустили пилотную версию приложения

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Разработчики «Россграм» показали интерфейс приложения «Россграм». Об этой новой социальной сети ранее уже сообщалось, а со следующего месяца она станет доступна для всех пользователей смартфонов под управлением Android и iOS.
Интерфейс продемонстрировали в Telegram-канале «Россграм». Многие пользователи заметят, что в «Россграм» интерфейс скопирован с Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).

Но такое решение даже лучше, так как многим уже будет все знакомо, и не придется привыкать к новому интерфейсу при переходе с Instagram на «Россграм».

Было показано, как публикуются снимки в приложении, листается лента и добавляются комментарии.

«Россграм» на старте будет доступен только блогерам с аудиторией более 100 000 человек и инвесторам, затем разработчики откроют приложение для всех остальных.

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