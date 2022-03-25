Компания Microsoft отключает от своих серверов почту Mail.Ru

Почтовая служба будет работать в прежнем режиме, но она временно лишилась некоторых полезных функций.

С 17 марта у пользователей почты Mail.ru наблюдаются сбои при просмотре вложений, прикрепленных к письму.

Как удалось узнать, Microsoft начала отключать почтовую службу от своих серверов.

Через сервисы Microsoft пользователи могли открыть вложение в письме без скачивания файлов.

Сейчас специалисты Mail.ru ведут работы по внедрению нового решения совместно с компанией «МойОфис».

Пока неизвестно, когда полноценно заработает привычная и полезная для пользователей функция