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Компания Microsoft отключает от своих серверов почту Mail.Ru

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Почтовая служба будет работать в прежнем режиме, но она временно лишилась некоторых полезных функций.

С 17 марта у пользователей почты Mail.ru наблюдаются сбои при просмотре вложений, прикрепленных к письму.

Как удалось узнать, Microsoft начала отключать почтовую службу от своих серверов.

Через сервисы Microsoft пользователи могли открыть вложение в письме без скачивания файлов.

Сейчас специалисты Mail.ru ведут работы по внедрению нового решения совместно с компанией «МойОфис».

Пока неизвестно, когда полноценно заработает привычная и полезная для пользователей функция

Mail.Ru Microsoft
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