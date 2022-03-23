Главная » Новости

Представитель Honor Максим Филин озвучил причины перегрева смартфонов

На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Представитель китайского производителя смартфонов рассказал причины перегрева смартфонов.

По словам руководителя отдела по тестированию, кастомизации и сертификации Honor в России, Турции и странах СНГ Максима Филина, любой смартфон во время работы может перегреваться, и причин этому много.
Среди них слабая сеть мобильного оператора, вирусы и запуск «тяжелых» игр.

Если смартфон в режиме ожидания греется, то стоит его проверить антивирусной программой, так как большинство вирусных программ, постоянно держат связь с сервером и передают ему данные пользователя.

Слабая сеть тоже может вызывать перегрев, так как при просмотре видео онлайн, все ресурсы смартфона могут быть направлены на подержание стабильного сигнала связи.

Максим Филин советует пользователям следить за нагревом устройства и не допускать перегрева.

Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.