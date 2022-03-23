Представитель Honor Максим Филин озвучил причины перегрева смартфонов

Представитель китайского производителя смартфонов рассказал причины перегрева смартфонов.

По словам руководителя отдела по тестированию, кастомизации и сертификации Honor в России, Турции и странах СНГ Максима Филина, любой смартфон во время работы может перегреваться, и причин этому много.

Среди них слабая сеть мобильного оператора, вирусы и запуск «тяжелых» игр.

Если смартфон в режиме ожидания греется, то стоит его проверить антивирусной программой, так как большинство вирусных программ, постоянно держат связь с сервером и передают ему данные пользователя.

Слабая сеть тоже может вызывать перегрев, так как при просмотре видео онлайн, все ресурсы смартфона могут быть направлены на подержание стабильного сигнала связи.

Максим Филин советует пользователям следить за нагревом устройства и не допускать перегрева.