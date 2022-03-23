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Компания Realme официально представила смартфон Realme GT Neo 3 с возможностью зарядки за 15 минут

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Новый китайский смартфон относится к среднему уровню при этом у него есть зарядка, которая пополнить аккумулятор от 0 до 100% всего за 15 минут.
В Китае состоялась презентация Realme GT Neo 3. Этот смартфон стал ответом Redmi K50. В его основе лежит процессор Dimensity 8100 и минимум 6 ГБ оперативной памяти.

Общей в Realme GT Neo 3 и Redmi K50 только однокристальная платформа и оптическая стабилизация.

В Realme GT Neo 3 установили основной датчик изображения Sony IMX766 на 50 Мп. Такой фотомодуль устанавливают часто во флагманские модели устройств.

На тыльной стороне в блоке камеры также находится 8 Мп датчик со сверхширокоугольным объективом и 2 Мп для макросьемки. Фронтальная камера на 16 Мп.

Realme GT Neo 3 получил 6,7-дюймовую OLED панель с разрешением 2414х1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц, частота опроса сенсорного слоя составляет 360 Гц. Под экраном находится сканер отпечатка пальца.

Компания Realme официально представила смартфон Realme GT Neo 3 с возможностью зарядки за 15 минут

Аппарат будет предлагаться в двух версиях с аккумуляторами на 4500 мАч и 5000 мАч, причем зарядка на 150 Вт будет как раз в версии с меньшей батареей.

За счет нее смартфон полностью можно зарядить за 15 мин. В модели с 5000 мАч зарядка на 80 Вт. Смартфон еще получил большую испарительную камеру площадью 4129 мм2, NFC модуль для бесконтактной оплаты и Wi-Fi 6. В продажу новинка поступит под управлением Android 12 с оболочкой Realme UI 3.0.

В Китае Realme GT Neo 3 будет предлагаться по цене от 315 долларов, и это версия с блоком питания на 80 Вт и памятью 6/128 ГБ.

8/128 ГБ обойдется в 360 долларов, а за 12/256 ГБ нужно будет заплатить 410 долларов.

Realme GT Neo 3 со 150 Вт зарядкой будет в двух модификациях 8/256 ГБ и 12/256 ГБ, их предложат за 410 и 440 долларов соответственно.

Realme Realme GT Neo 3
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