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Сын Трампа запустил новостной агрегатор аналог GoogleNews и AppleNews

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Новостной агрегатор в США должен составить конкуренцию популярным сервисам GoogleNews и AppleNews.
Сын Трампа запустил новостной агрегатор, причем сообщается, что в запуске сервиса MxMNews также участвуют другие бывшие сотрудники администрации Трампа.

В сервисе подбором новостей будут заниматься люди, но в дальнейшем планируется подключить искусственный интеллект.

Приложение MxMNews будет распространяться бесплатно, но тут стоит отметить, что это будут агрегатор новостей, тогда как сам сервис не будет производить новости, что не входит в планы основателей MxMNews.

MxMNews
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