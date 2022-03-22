Сын Трампа запустил новостной агрегатор аналог GoogleNews и AppleNews

Новостной агрегатор в США должен составить конкуренцию популярным сервисам GoogleNews и AppleNews.

Сын Трампа запустил новостной агрегатор, причем сообщается, что в запуске сервиса MxMNews также участвуют другие бывшие сотрудники администрации Трампа.

В сервисе подбором новостей будут заниматься люди, но в дальнейшем планируется подключить искусственный интеллект.

Приложение MxMNews будет распространяться бесплатно, но тут стоит отметить, что это будут агрегатор новостей, тогда как сам сервис не будет производить новости, что не входит в планы основателей MxMNews.