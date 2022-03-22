В работе некоторых сервисов от Apple в США и Европе произошел сбой

В работе сервисов Apple очень редко происходят сбои, и в этот раз проблема коснулась не одного сервиса и не только в России.

В России клиенты сервиса Apple Music начали жаловаться на его работу. У пользователей не загружалась библиотека и не воспроизводились треки.

При проверке работоспособности сервиса через Downdetector, демонстрировался отказ не только Apple Music, но и других сервисов компании.

Также сбой произошел в работе Verizon, T-Mobile, Google, YouTube, Amazon и PayPal. Проблема оказалась глобальной и когда все починят неизвестно.

Ранее Apple заявляла, что покидает российский рынок на неопределённый срок, также из-за санкций она отключила от Apple Pay ряд банков, а из магазина приложение удалила платные популярные программы.