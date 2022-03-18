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IPhone SE и другие мартовские новинки Apple не будут официально продавать в РФ

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Представленные недавно новинки от компании Apple не доберутся до российского рыка. Их можно будет купить только на «сером» рынке и по завышенной цене.

Apple приостановила свою деятельность на российском рынке.

На ее официальном сайте невозможно купить или заказать товар, осталось только его описание.

Решение Apple также коснулось и магазина приложений, где исчезли некоторые программы, при этом остались самые основные, которые распространяются бесплатно.

Сейчас технику Apple можно купить у официальных ритейлеров, среди которых известный в России re:Store.

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