IPhone SE и другие мартовские новинки Apple не будут официально продавать в РФ

Представленные недавно новинки от компании Apple не доберутся до российского рыка. Их можно будет купить только на «сером» рынке и по завышенной цене.

Apple приостановила свою деятельность на российском рынке.

На ее официальном сайте невозможно купить или заказать товар, осталось только его описание.

Решение Apple также коснулось и магазина приложений, где исчезли некоторые программы, при этом остались самые основные, которые распространяются бесплатно.

Сейчас технику Apple можно купить у официальных ритейлеров, среди которых известный в России re:Store.