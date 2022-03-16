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Apple обвинила банки в проблемах с транзакциями через банковскую карту «Мир»

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Apple дает возможность оплачивать свои сервисы и проводить транзакции через карту «Мир». Многие на фоне этой новости начали подвязывать карту «Мир» к своему Apple ID, но сделать это не смогли.
Система не давала выполнить подвязку карты в учётной записи Apple ID.

Корреспондент ТАСС обратился в техподдержку компании с данной проблемой, и там ему ответили, что Apple не блокирует возможность подвязать карту «Мир».

Проблемы наблюдаются в работе банков.

Напомним, сейчас Apple не продает на своем сайте технику и аксессуары к ним, доступно только описание.

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