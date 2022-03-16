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Облачное хранилище «Диск-О:» стало бесплатным для обычных пользователей

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VK Group для пользователей предоставила возможность бесплатно воспользоваться облачным хранилищем «Диск-О:».

К нему сейчас можно подключить до 13 разных сервисов, и перенести с них данные в другое облачное хранилище.

В сообщении VK Group написали:

«Чтобы вы могли быстро перекинуть файлы в безопасное место, мы снизили вдвое цены на годовые тарифы Облака Mail.ru и сделали бесплатным «Диск-О:». — программу, которая умеет переносить файлы из облака в облако в один клик. Так вы сможете целый год не беспокоиться, где хранить свои файлы, и сможете в любой момент восстановить резервную копию смартфона».

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