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Разработчики Яндекса научили «Алису» отвечать на телефонные звонки

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Работа над усовершенствованием голосовых помощников никогда не останавливается, каждая компания старается каждый месяц вводить новые функции.

Яндекс своего голосового помощника «Алиса» научил отвечать на звонки.

Система автоматически сработает, если пользователь свыше 20 сек. не отвечает на звонок, отклонил вызов или система определила, что номер вызывающего определен как спам.

В компании объяснили, что система автоматического ответа работает в паре с функцией определителя номера.

Новая функция пока предоставляются только подписчикам «Яндекс Плюс».

Как рассказали разработчики, «Алиса» после ответа будет спрашивать о цели звонка, и после разговора голосовой помощник пришлет запись в удобный для пользователя мессенджер.

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