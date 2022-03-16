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Игровая приставка Xbox Series X подорожала в «М.Видео» до 79 999 рублей

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Sony и Microsoft больше не предоставляют возможность покупки игр в магазинах компаний, а также прекратили официально поставлять в РФ свои консоли.
Напомним, Xbox и PlayStation 5 на нашем рынке не всегда можно было приобрести в свободной продаже, так как консоли были в дефиците, и не все желающие смогли обзавестись приставками.

Теперь при большом желании их придется покупать намного дороже чем раньше.

В М.Видео и Эльдорадо пока не удалили приставки из интернет-магазинов, они предлагают оформить консоли по предзаказу, но уже по новым ценам.

Так, самая доступная консоль Xbox Series S теперь стоит 49 999 рублей. За Xbox Series X придется заплатить 79 999 рублей, а PlayStation 5 без дисковода стоит 69 999 рублей.

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