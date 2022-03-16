В работе оператора «Билайн» произошел сбой

Во вторник у абонентов оператора «Билайн» произошел сбой в работе интернет-соединения. Специалисты компании уже устранили неполадки.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу оператора:

«Вследствие технического сбоя у некоторых абонентов могла наблюдаться некорректная работа интернет-соединения. В настоящее время неполадки устранены, сеть работает в штатном режиме».

Сегодня большинство абонентов «Билайн» жаловались на интернет-соединение, при этом у некоторых наблюдались проблемы в работе сайта и уровня приема сигнала.

Больше всего сбоев было зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Казани и Екатеринбурге.