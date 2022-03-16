Главная » Новости

В работе оператора «Билайн» произошел сбой

На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Во вторник у абонентов оператора «Билайн» произошел сбой в работе интернет-соединения. Специалисты компании уже устранили неполадки.
Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу оператора:

«Вследствие технического сбоя у некоторых абонентов могла наблюдаться некорректная работа интернет-соединения. В настоящее время неполадки устранены, сеть работает в штатном режиме».

Сегодня большинство абонентов «Билайн» жаловались на интернет-соединение, при этом у некоторых наблюдались проблемы в работе сайта и уровня приема сигнала.

Больше всего сбоев было зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Казани и Екатеринбурге.

ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.