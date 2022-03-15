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Компания Foxconn приостановила производство в Шэньчжэне из-за вспышки COVID-19

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COVID-19 все еще мешает нормально восстановится рынку, и в мире все еще ощущается дефицит полупроводников, который скорее всего продлится до конца текущего года.
Как удалось узнать Bloomberg, основной контрактный сборщик техники Apple решил остановить производство, но как долго это продлится неизвестно.

На заводе Foxconn высокая заболеваемость COVID-19, из-за нее руководство решило прекратить сборку iPhone.

В целом правительство в регионе ввело серьезные ограничения и изолировало 17,5 млн человек.

Сколько продлится изоляция не сообщается. Foxconn успела частично перенести производство техники Apple на другие заводы, которые еще работают, но их мощности не хватает, чтобы выполнить все заказы.

 

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