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Геймеры из РФ создали петицию с требованием разблокировать PS Store

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Sony за-за ситуации на Украине решила отключить российских пользователи от PlayStation Store и прекратить в РФ поставки консолей.
После отключения PlayStation Store у россиян пропала возможность покупать цифровые копии игр, оплачивать подписку PS Plus и активировать тайтлы.

После такого действия игроки создали петицию на Change.org в адрес главы PlayStation Джима Райана.

Она размещена по ссылке, и в ней указано, что компания своими действиями нарушает собственные правила, и несет ответственность за блокировку доступа к сервисам PlayStation Store.

Игроки также пригрозили компании обратиться в суд из-за нарушения прав пользователей.

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