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Рынок смарт-часов в 2021 году увеличился на 24%

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Продажи носимой электроники растут с каждым годом. По данным аналитической компании Counterpoint Research, продажи смарт-часов за год выросли на 24%.
Только в четвертом квартале производителями было отгружено 40 млн часов.

По итогам прошлого года лидером рынка по-прежнему остается компания Apple, которая по данным аналитиков владеет 30,1% долей продаж. При этом год назад у нее доля была больше – 32,9%.

На втором месте остается Samsung с долей 10,7%, а вот на третьем Huawei.

Этому китайскому производителю несмотря на санкции удается оставаться на «плаву» и занимать хорошую долю рынка – 7,7%.

Стоит отметить, что годом ранее Huawei была на втором месте с долей 10,7%.

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